Verkeershinder in Liebaardstraat 22 januari 2018

De Liebaardstraat, een invalsweg in Desselgem, is vanaf vandaag, maandag 22, tot en met vrijdag 26 januari dicht voor verkeer. Dat is zo ter hoogte van de huisnummers 115-117.





Een aannemer sluit er zes nieuwe woningen op de riolering in het midden van de weg aan. Er is een omleiding uitgetekend. Die gaat via de Nijverheidstraat, Deken De Bostraat, Barmbeekstraat en Grote Heerweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel door in de Liebaardstraat. Door langs een kant van de Liebaardstraat over het voetpad voorbij de werf te stappen. (LPS)