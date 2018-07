Veloods verhuurt rolstoelfiets 17 juli 2018

02u30 0

Wie minder mobiel is, maar toch wil genieten van het plezier van fietsen, kan sinds kort een elektrische rolstoelfiets huren bij Veloods van de vzw Werkplus Maatwerk. Aan de fiets zit vooraan een platform, waar je een rolstoel op kan plaatsen. De rolstoelfiets huren kan vanaf 23,85 euro voor een dag. Reserveren doe je door naar info@werkplus.be te mailen. Daarna laat Werkplus weten of de fiets nog vrij is en of je effectief kan reserveren. Enkel meerderjarigen kunnen de fiets huren. Er is een handleiding en een begeleidend filmpje voorzien. Veloods biedt met het extra aanbod een antwoord op een behoefte bij mensen met een beperking. Het sluit aan bij de maatschappelijke rol van Veloods.





(LPS)