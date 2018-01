Veldrijders crossen door parking Zuiderpromenade 03u01 0 Waregem De volgende (Soudal) Cyclocross Masters, de spectaculaire afsluiter van het veldritseizien, wordt helemaal anders dan de vijf vorige edities in Waregem. Want de veldrijders, Belgisch kampioen Wout van Aert is er niet bij, rijden op woensdag 21 februari ook in het stadsdeel Zuidboulevard rond, waar de start en aankomst is, nabij het stadhuis.

De renners rijden vanaf de start in een lus langs de vijvers bij het Regenboogstadion en vervolgen nadien hun weg naar de Markt, de piramide aan bioscoop Cinéstar en winkelgalerij Het Pand. Daarna gaat het door de Holstraat tot aan de bibliotheek en zo weer de Zuidboulevard op, waar ze dwars door de fontein rijden om vervolgens trappen af en weer op te crossen, dwars door de parking Zuiderpromenade. Spektakel genoeg dus, want wie naar de gratis toegankelijke Cyclocross Masters komt, krijgt er deze keer ook nog eens lichtanimatie met flashlights en muziekanimatie met een dj bovenop. Aan hindernissen ontbreekt het evenmin zoals strobalen, twee evenwichtsbalken aan de bibliotheek, een brugje en een trap met schans. Er is zelfs een 'ION High Jump', waarbij de veldrijders zoals op een jumping over balken springen, maar dan wel op een fiets in plaats van op een paard. De Masters starten om 15 uur al, met een jeugdinitiatie onder leiding van gewezen veldrijders Roland Liboton, Paul Herygers en Erwin Vervecken. De dames beginnen om 19 uur en de heren om 20 uur. Alle verdere info staat op www.cyclocrossmasters.be. (LPS)