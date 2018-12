Veevoederbedrijf Leievoeders neemt Cibus over Joyce Mesdag

27 december 2018

16u59 0

Veevoederbedrijf Leievoeders uit Waregem neemt de activiteiten van Cibus uit Poperinge over, dat ook vestigingen heeft in Ieper en Roeselare. Met de overname wil Leievoeders zijn positie op de Belgische markt van veevoederbedrijven versterken. Het gaat om een overname met behoud van personeel. Samen zal Leievoeders dus 80 mensen tewerkstellen. Ook de zusterbedrijven van Cibus zijn in de overname betrokken: met de vloot van transportbedrijf Deltran krijgt Leievoeders 25 vrachtwagens op de baan, en ook de mestverwerkende bedrijven Del’or en Xatan, elk goed voor 35.000 m³, komen onder de vleugels van Leievoeders terecht. De naam en het merk Cibus blijven overigens gewoon bestaan. Hun producten worden een aanvulling op het aanbod van Leievoeders. “Met de mensen van Cibus halen we een pak specifieke kennis in huis die zeker van pas zal komen in een snel veranderende markt als de onze”, zegt Francis Vandeputte, medezaakvoerder van Leievoeders. “De veevoedermarkt is immers bijzonder technisch geworden, zowel qua producten als op het vlak van ondersteuning. Varkensvoeder, pluimveevoeder en rundveevoeder zijn specialiteiten geworden. Hoe meer knappe koppen je in je team hebt, hoe meer je weet.”

‘Cibus is een bedrijf dat altijd gestoeld heeft op zijn familiale waarden, en we zijn dan ook zeer verheugd dat we in de warme schoot van een gelijkaardig familiebedrijf terechtkomen. Daar zullen onze personeelsleden, klanten en leveranciers zich comfortabel bij voelen, zoals ze altijd al gewoon waren’, onderstreept Paul Ghekiere, zaakvoerder van Cibus nv.

‘Van onze kant zijn we dan weer zeer verheugd dat we met de overname onze positie op de markt kunnen consolideren en dat we onze kostenstructuur over nog grotere volumes kunnen verdelen. Bovendien halen we met de mensen van Cibus nog een pak specifieke kennis in huis die zeker van pas zal komen in een snel veranderende markt als de onze. De veevoedermarkt is immers bijzonder technisch geworden, zowel qua producten als op het vlak van ondersteuning. Varkensvoeder, pluimveevoeder en rundveevoeder zijn specialiteiten an sich geworden. Hoe meer knappe koppen je in je team hebt, hoe meer je weet’, stipt Francis Vandeputte, medezaakvoerder van Leievoeders, nog aan.

NOOT AAN DE REDACTIE:

• Beelden van de zaakvoerders of van de bedrijven kunt u downloaden op:

https://tinyurl.com/pr-leievoeders-cibus

• Een interview met een van de zaakvoerders kunt u aanvragen via:

Francis Vandeputte, co-zaakvoerder Leievoeders, francis@leievoeders.be, 0486 64 55 03

Paul Ghekiere, zaakvoerder Cibus nv, paul@cibusnv.be, 0496 16 17 10

• Meer info over beide bedrijven vindt u op www.leievoeders.be en www.cibusnv.be