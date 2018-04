Veel hinder op E17 door kettingbotsing 25 april 2018

Een kettingbotsing met vijf voertuigen op de E17 in Waregem heeft gisteren flink wat hinder veroorzaakt voor het verkeer dat in de richting van Kortrijk reed. Het ongeval gebeurde iets over 8 uur op de linkerrijstrook toen een auto plots om nog onbekende reden in de remmen ging. Eén bestuurder moest naar het ziekenhuis. Twee auto's moesten getakeld worden. Door het ongeval vormde zich al snel een file van flink wat kilometers. In die file gebeurde bij Kruishoutem nog een ongeval, maar ook zonder ernstige gewonden. (VHS)