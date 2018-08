Vanavond opent de foor: Laat Koerse Feesten beginnen 23 augustus 2018

02u30 0 Waregem De Waregem Koerse Feesten beginnen vandaag. Het sein om dagenlang te feesten in aanloop naar het hoogtepunt, de Grote Steeple Chase van Vlaanderen in de Gaverbeekhippodroom komende dinsdag. Vanavond om 18 uur opent de Koerse Foor. Nieuw op de foor is een zestig meter hoge zweefmolen.

De opening van de foor gaat hand in hand met gratis oliebollen, een gratis kwartier kermis en de steepleworp voor kinderen. Andere topattracties zijn onder meer G-Force, Deca-Dance en Carrousel Galopant. Deze krant houdt u op de hoogte en brengt u vanaf morgen een reeks met alle nieuwtjes van de Koerse Feesten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer de invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de Feesten, de nieuwe uniforme muziekzones aan de cafés op de Markt, het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple en het festival Ename Music in park Casier. Regen of zonneschijn? Onze weerman Nicolas Roose van meteodienst Noodweer Benelux vertelt of de weergoden de Feesten al dan niet gunstig gezind zijn. En natuurlijk brengen we ook een voorbeschouwing op Waregem Koerse zelf, vorig jaar goed voor 40.000 bezoekers. De Koerse Feesten, die tot en met woensdag 29 augustus Waregem op zijn kop zetten, lokken elk jaar zo'n 100.000 feestvierders. (LPS)