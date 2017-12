Van Hastel (Jong Vijve): "Motor ging sputteren" 02u44 3

Het is bij Jong Vijve een eerste ronde van vallen en opstaan geworden.





"We kenden tot zo'n vier weken geleden een bijna perfecte start", knikt Sven Van Hastel. "Helaas ging de motor daarna aan het sputteren en leden we tegen Mandel B vorige zondag onze vierde nederlaag op rij. We hinken al een tijdje achter onze beste vorm aan.Het loopt wat minder, maar dat doet weinig af van ons veelbelovend begin en van de knappe reeks die we bij de start van het seizoen wisten neer te zetten. De top vijf is het niet uitgesproken doel. We sluiten de heenronde af tegen Wevelgem B, een ploeg die net als Mandel de bal laat rondgaan en waar we het ook de vorige keer al niet onder de markt tegen hadden. Toch pakten we er toen de volle buit, dus laat ons hopen dat we nu op eigen veld gewoon hetzelfde doen en dat we nadien, wat in een reeks als deze perfect kan, opnieuw vertrokken zijn." (BSR)