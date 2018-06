Vals brandalarm LIEVEN SAMYN

14 juni 2018

20u41 0

Heel wat beroering gisterenavond in de Holstraat in het centrum van Waregem. Plots verschenen tal van brandweer- en politiewagens met loeiende sirenes in de straat. Bij de hulpdiensten was immers de melding van een brand op de derde verdieping van een nieuwbouwappartement binnengelopen. Ter plaatse bleek er van brand geen sprake. Na een check-up met de ladderwagen keerden de spuitgasten onverrichter zake terug naar de kazerne.