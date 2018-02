Valentijnsloop steunt kankerpatiënten 09 februari 2018

Vzw Over The Rainbow brengt op zaterdag 10 februari een valentijnsloop. De opbrengst gaat naar Oigo (Opgeven Is Geen Optie). Die vereniging zet zich in voor het comfort van kankerpatiënten tijdens hun verblijf in een ziekenhuis zoals in onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem. De valentijnsloop start tussen 14 en 16 uur aan Sportkaffee Leiestadion in de Coornaertdreef. Inschrijven kan daar vanaf 13 uur en kost 12 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8 euro.





Elke deelnemer krijgt per toer een stokje, die je na afloop kan inwisselen voor pralines van Montserrat. Er worden tussen 16 en 18 uur ook flessen cava verloot. Info: www.valentijnsloop.weebly.com. (LPS)