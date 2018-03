Vader van schepen Desmet overleden 21 maart 2018

02u28 0 Waregem André Desmet (83) is op maandag 19 maart in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis overleden aan de gevolgen van hartproblemen.

De vader van schepen Peter Desmet (CD&V) was in de jaren 70 voorzitter van wijkcomité De Jagersvrienden en later ook van het ACW in Waregem. Hij werkte 42 jaar in gewezen weverij Cotesa-Devos. "Hij had de gave om de juiste personen op de juiste plaatsen in te zetten", zegt schepen Peter Desmet. André Desmet was ook CVP-gemeenteraadslid, van 1983 tot en met 1988. Hij was bovendien actief in de ontwikkelingsorganisaties 11.11.11 en Broederlijk Delen en was lid van Okra trefpunt 55+. "De Waregemnaren herinneren hem zich nu vooral als 'de man met de fiets'", zegt Peter Desmet. "Hij fietste graag rond en sloeg overal een babbeltje." André Desmet laat zijn vrouw Raïs Vaernewyck (80) en kinderen Jan (53), Ann (54), Bart (56), Peter (57) en Hilde (58) achter. Er zijn ook twaalf klein- en vier achterkleinkinderen. De uitvaartdienst is op zaterdag 24 maart om 10 uur in de Heilige Familiekerk in de Broekstraat op het Gaverke in Waregem. Een rouwgroet brengen kan vanaf 9.40 uur achteraan de kerk. (LPS)