Vader ontkent dat hij dochter sloeg omdat ze 'te westers is' 17 februari 2018

Het Tunesisch echtpaar dat eerder deze week werd opgepakt op verdenking van kindermishandeling, blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk gisteren beslist. De vader (49) sloeg afgelopen zaterdagmorgen zijn 16-jarige dochter tot 17 keer met een riem. Hij zou dat gedaan hebben omdat de dochter zich 'te westers had gedragen', maar dat ontkent zijn advocaat. "Er was een discussie omdat het meisje niet mee wou op reis met het gezin naar Italië en haar paspoort niet wilde afgeven", vertelt advocaat Bram Elyn. "Het is ook de eerste keer dat er slagen vielen in het gezin, de man heeft een blanco strafregister." De 16-jarige dochter kreeg slagen met een riem op haar hoofd en op het bovenlichaam. Ze trok zelf naar de politie. Een meerderjarige zus filmde de slagen met haar gsm. Ook de moeder (39) blijft in de cel. Zij zou niet genoeg gedaan hebben om haar echtgenoot te stoppen. Het gezin telt vier kinderen van 1, 3, 8 en 16 jaar en één meerderjarige dochter van de vader van 22 jaar. (AHK)