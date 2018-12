UiTPAS steunt Kom op tegen Kanker Peter Lanssens

Wie nog dit jaar een UiTPAS koopt in Waregem, steunt Kom op tegen Kanker. De actie kadert in De Warmste Week van de benefietactie Music for Life op Studio Brussel. De stad Waregem schenkt per verkochte pas 2 euro aan Kom op tegen Kanker. Wie punten spaart, steunt eveneens. Want de organisatie Zuidwest stort per punt 50 cent op de rekening van Kom op tegen Kanker. Punten omruilen kan in de deelnemende gemeenten of in de caravan van UiTPAS, die deze winter rondtrekt. Je kan met de vrijetijdspas in onze regio genieten van onder meer cultuur- en sportactiviteiten. Info: www.uitinzuidwest.be/uitpas.