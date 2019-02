Uitgebrande Matco wil op zelfde site herrijzen tegen 2020 LSI

Bron: LSI 0 Waregem Het uitgebrande Waregemse chemische bedrijf Matco wil tegen april een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning klaar hebben. Tegen halfweg 2020 moet op dezelfde site in de Textielstraat een gloednieuw bedrijf verrijzen. “Met de nieuwste technieken en veel aandacht voor veiligheid”, benadrukt CEO Christian Deslypere.

Een tweede informatie-avond in OC Nieuwenhove lokte maandagavond zo’n 50 geïnteresseerde buurtbewoners, de helft minder al dan het eerste infomoment. Dit keer gaven de communicatiedienst van de stad Waregem, de brandweer van de zone Fluvia en het bedrijf zelf toelichting. Op de eerste info-avond was immers gebleken dat de buurtbewoners vooral nog met vragen bleven zitten over de voedselveiligheid van hun moestuin, de gevolgen van roetresten in hun regenwaterput, of de neergeslagen roetresten schadelijk zijn, de rook schadelijk was,… “Door de sterke en volledige verbranding van de chemische stoffen is slechts een zeer beperkte hoeveelheid van die stoffen met de rook meegevoerd”, kon Jan Leenknecht van de brandweerzone Fluvia alle aanwezigen gerust stellen. “In de roetdeeltjes zijn geen toxische stoffen gemeten”, vulde Christian Deslypere nog aan. “Er was dus geen gevaar voor de volksgezondheid.”

Ondertussen is de sloop van het bedrijfsgebouw dat op 19 december volledig vernield werd, volop aan de gang. Voor Matco tijd om de blik opnieuw op te toekomst te richten. “Er komt op dezelfde site een gloednieuw gebouw”, aldus de CEO. “Met veel aandacht voor veiligheid. Er komt een schuimblussysteem, rookluiken, automatische brandmelding,… Het gebouw zal 10 centimeter onder de grond gebouwd worden als inkuiping, om te vermijden dat bij een incident nog eens latex zou wegstromen. Laadkades zullen dienst doen als extra buffer.”

Het parket rondde haar onderzoek op de site halfweg februari af. De oorzaak is van het inferno is accidenteel maar kon niet precies achterhaald worden.