Uitbreiding parkeerverbod in Damweg Peter Lanssens

05 december 2018

09u05 0

Veel nieuws over mobiliteit in de gemeenteraad dinsdagavond, waar ook beslist is om een parkeerverbod uit te breiden in de Damweg. De Damweg verbindt de Keukeldam met de Zuiderlaan. Chauffeurs die de Zuiderlaan willen oprijden, staan tijdens de spits vaak in de file in de Damweg. Als auto’s in de Damweg tot naast geparkeerde wagens in de file staan, moet het verkeer richting Keukeldam uitwijken over het fietspad. Dat is niet veilig voor fietsers. Het stadsbestuur laat daarom het parkeerverbod in het begin van de Damweg uitbreiden tot voorbij huisnummer 14. De gemeenteraad gaat akkoord, omdat er genoeg plaats is op de parking aan de stedelijke basisschool Guido Gezelle.