Twintiger terecht voor slagen aan vader: “wilde gedwongen opgenomen blijven, maar vrederechter weigerde” LSI

06 maart 2019

13u44

Bron: LSI 0

Een 28-jarige jongeman uit Desselgem (Waregem) riskeert acht maanden celstraf en een boete van 800 euro omdat hij zijn vader bedreigde en sloeg. Hij liep al tal van veroordelingen op en stond woensdag opnieuw voor de rechtbank in Kortrijk terecht. “Iedereen voelde zich goed bij zijn gedwongen opname maar na twee dagen oordeelde de vrederechter dat het niet meer nodig was”, stelde advocaat Thomas Vandemeulebroucke verrast vast. Na een uitje met whisky keerde Anthony J. op 14 april 2018 met een taxi naar huis terug. Hij eiste geld van zijn vader maar toen die dat weigerde, kwam het tot duw- en trekwerk en dreigde J. er mee zijn vader dood te slaan. J. stampte ook een ruitje van de voordeur kapot. De voorbije jaren liep de drugs- en alcoholverslaafde J. al tal van veroordelingen met voorwaarden, werkstraffen,… tevergeefs. “Pas toen hij gedwongen opgenomen was, leek iedereen daar tevreden mee, ook hijzelf. Maar de vrederechter dacht daar anders over omdat hij zich bereid toonde zich te laten behandelen.” Vonnis op 20 maart.