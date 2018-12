Twintiger speelt ‘Robin Hood’ na diefstal en deelt 17.000 euro uit aan de armen LSI

12 december 2018

14u06

Bron: LSI 0

Een 26-jarige jongeman uit Waregem speelde een beetje Robin Hood nadat hij in het bureel van een garage in Waregem 17.000 euro cash geld uit de lade stal. “Ik kreeg schuldgevoel en deelde een deel van het geld uit aan andere armen”, klonk het bij Sonny N. De twintiger was dakloos, had honger en dorst toen hij in de nacht van 17 op 18 december 2015 binnendrong bij een garagist waar hij zelf zijn wagen liet smeren. Daardoor wist hij dat de zaakvoerder cash geld in zijn bureau bewaarde. “Ik deed het zonder één minuut bij stil te staan”, vertelde N. nog. “Ik had toen last van psychoses, zelfmoordneigingen, was dakloos, had geen eten, drinken of werk. Nu heb ik een woning en een job en gaat het beter.” Hij verhuisde ondertussen naar Anzegem. Pas eind vorig jaar kon de diefstal opgehelderd worden. De openbare aanklager vroeg een celstraf van zes maanden en een boete van 3.000 euro op te leggen.