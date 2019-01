Twee inzittenden lopen weg na zware klap aan station Alexander Haezebrouck

In de Vijfseweg vlak achter het station in Waregem kwam het zaterdagavond omstreeks 23.30 uur tot een zware botsing tussen een Opel Astra en een Volkswagen Polo. De bestuurder van de Opel Astra wou vanuit de Boulezlaan de Vijfseweg oprijden, maar verleende daarvoor geen voorrang aan de bestuurster van de Polo. Beide auto’s kwamen zwaar in botsing met elkaar. De twee inzittenden van de Opel Astra zetten het kort na het ongeval op een lopen, wellicht nadat ze beseften dat zij in fout waren. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen wie van hen achter het stuur zat”, zegt commissaris Michael Van Den Heede van de politiezone Mira. De 23-jarige bestuurster van de Volkswagen Polo raakte lichtgewond door de aanrijding. De Vijfseweg was door het ongeval zaterdagavond een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.