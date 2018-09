Twee gewonden bij zware klap aan oprit van E17 04 september 2018

Nadat vorige week op die plek ook al twee vrachtwagens waren gebotst, gebeurde gisteren op de middag weer een ongeval aan de oprit van de E17 in Waregem. Een Volkswagen Polo, bestuurd door een vrouw van 20 uit Waregem, kwam er uit de richting van Anzegem en wilde links de snelweg oprijden in de richting van Kortrijk. Een 58-jarige automobiliste uit Waregem die uit de andere richting kwam, was compleet verrast en kon een botsing niet vermijden. Door de klap belandde de Volkswagen Polo op z'n dak. De bestuurster bleef zo goed als ongedeerd. Een inzittende man liep lichte verwondingen op. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van het aanrijdend voertuig kwam er met de schrik van af. (VHS)