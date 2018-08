Twee daders verdwijnen op scooter na gewapende overval op Kruidvat in Waregem VHS

11 augustus 2018

10u03

Bron: Eigen berichtgeving 6 Waregem In het centrum van Waregem is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een filiaal van het Kruidvat. Een overvaller bedreigde een winkelbediende, terwijl zijn kompaan buiten de wacht hield. De twee verdwenen op een scooter en zijn nog steeds niet gevat.

Twee overvallers hebben gisteravond een slag geslagen in de Kruidvatwinkel op de Markt in Waregem. Even voor sluitingstijd, rond 18.20 uur, stapte een onbekende man, gekleed in het zwart en met een helm op het hoofd, de winkel binnen. Hij wurmde zich tussen enkele klanten en bedreigde prompt een winkelbediende met een wapen. De dader slaagde erin om achteraan in de winkel een som geld mee te graaien. Daarop ging hij lopen.

Buiten wachtte een kompaan hem op. Ook die was in het zwart gekleed. De twee overvallers verdwenen op een scooter. Voorlopig is van hen geen spoor. De politie hoopt dat beelden van bewakingscamera's in de buurt de zaak snel kunnen helpen oplossen. Niet alleen het personeel van Kruidvat was onder de indruk van de overval. Ook enkele klanten die alles van dicht zagen gebeuren, reageerden emotioneel