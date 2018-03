Twee bewoners in ziekenhuis na keukenbrand 05 maart 2018

In de Oscar Verschuerestraat, in het centrum van Waregem, is zaterdagavond brand uitgebroken in de keuken van een flat op de eerste verdieping. Een vergeten pot op het vuur was oververhit geraakt. De twee bewoners slaagden er in zelf het vuur te doven, maar ademden daarbij behoorlijk wat rook in. Ze moesten uit voorzorg even naar het ziekenhuis. De brandweer kon zich beperken tot nazicht in de getroffen flat. Evacuatie van de andere bewoners in het gebouw was niet nodig. Toen de brandweer weer naar de kazerne wou rijden, bleek het officierenvoertuig overigens plots dienst te weigeren, mogelijk door een lege accu. Een aantal brandweerlieden, aangevuld met enkele voetbalsupporters die van match tussen Zulte-Waregem en Anderlecht kwamen, hielpen de wagen in de Stationsstraat duwen tot de bestuurder de motor toch weer aan de praat kreeg. (VHS)