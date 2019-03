Twee auto’s totaal verloren bij botsing langs N43 LSI

01 maart 2019

09u58

Door een verkeersongeval langs de Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie (Waregem) was er vrijdagochtend een uur lang slechts beurtelings verkeer mogelijk op de gewestweg. Twee wagens kwamen er met elkaar in aanrijding. Er raakte niemand gewond maar de twee wagens, een Mini Cooper en een Volkswagen Polo, raakten zwaar beschadigd. De politie van de zone Mira snelde ter plaatse om de vaststellingen te doen. De twee wagens moesten getakeld worden.