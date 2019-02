TVH werft 2.000ste vaste medewerker aan: nóg 160 vacatures Peter Lanssens

19 februari 2019

15u24 4 Waregem De aanhoudende groei van Thermote & Vanhalst, met hoofdzetel langs de E17 in Waregem, zorgt voor een mijlpaal. De wereldspeler op het vlak van heftrucks, industriële voertuigen en onderdelen voor die machines verwelkomt de uit Vichte afkomstige Fien Pareit als 2.000ste vaste medewerker in ons land. Vier jaar geleden stond te teller nog op 1.500 medewerkers in België.

Daarnaast zijn er ook freelancers, consultants en interimkrachten aan de slag, zodat er in totaal zo’n 2.200 collega’s zijn. “Het is symbolisch dat onze 2.000ste medewerker in de afdeling Recrutering aan de slag gaat. Fien zal dus ook meehelpen om andere vacatures in te vullen”, zegt Nathalie De Paepe, ‘teamleader recruitment & selection’. “Ik kom in een toffe werkomgeving terecht en voel me meteen thuis. Het enthousiasme van de collega’s en de familiale sfeer vallen me op. Ik sta in voor de werving en de selectie van de logistieke profielen”, vertelt Fien.

Opleidingscentrum

Er staan momenteel nog eens zo’n 160 vacatures open, in alle afdelingen zoals IT, Aankoop, Sales en Logistiek. “Het zijn functies voor zowel schoolverlaters als mensen met ervaring”, zegt Nathalie De Paepe. “Wat voor TVH vooral belangrijk is, is de attitude. Een kandidaat moet bij onze bedrijfscultuur passen. Medewerkers kunnen bij ons altijd bijleren, onder meer in ons eigen opleidingscentrum TVH Academy. Wie weet kunnen we 2019 zelfs afsluiten met 2.500 vaste medewerkers, als volgende mijlpaal”, besluit Nathalie De Paepe.