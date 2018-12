TVH toont hart: 4.076 euro voor team MUG-heli Peter Lanssens

06 december 2018

16u40 0

Een delegatie van vorkheftruckgigant TVH schonk het mooie bedrag van 4.076 euro aan het team van de West-Vlaamse MUG-heli. Het geld werd ingezameld op een worstenbak. De personeelsleden van de vestigingen van TVH in Waregem en Gullegem verorberden liefst 1.600 braadworsten. Het sociaal comité van TVH, met als trekker Ann Thermote, organiseert ieder jaar tal van acties voor goeie doelen. Zo kregen in 2018 ook de MS Liga en Kom op tegen Kanker een duwtje in de rug. En het is nog niet gedaan, want zo is er in het kader van de Warmste Week nog een TVH-kerstmarkt om de benefietactie Music for Life op Studio Brussel te steunen. Personeelsleden nemen ook deel aan de Warmathon op 22 december. De acties maken de band tussen de personeelsleden sterker. We zien op de foto Francis Defever en Jean-Marie Carpentier, die namens Thermote & Vanhalst de cheque aan het team van de MUG-helikopter geven.

