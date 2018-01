Tuinhuis vat vuur 02u29 0

In de Halewijnstraat in Desselgem vatte zondagmorgen omstreeks 7 uur een tuinhuis achteraan een woning vuur. Een buurtbewoonster merkte het vuur op en verwittigde de brandweer. De spuitgasten hadden het vuur snel geblust, het tuinhuis liep lichte brandschade op. Wellicht was de brand ontstaan bij afval dat achter het tuinhuis lag en is nadien overgeslagen op het tuinhuis. In de woning van het tuinhuis verblijven zo'n 16 Polen. Toen de brandweer arriveerde om het vuur te blussen, was niemand thuis. Niemand raakte gewond bij de brand.