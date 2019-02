Tuinhuis uitgebrand, parket stuurt deskundige VHS

02 februari 2019

Langs de Nieuwstraat in Desselgem, vlakbij het kruispunt met de Zilverbergstraat, is zaterdagmorgen rond half vijf een tuinhuis uitgebrand. Omwonenden merkten dat op en sloegen alarm. “Toen we ter plaatse kwamen, stond het tuinhuis in lichterlaaie”, zegt brandweerofficier Freddy Devos. “Het vuur leek net te zullen overslaan naar een houten uitbouw bij de achterburen maar dat hebben we uiteindelijk kunnen vermijden. Er is beperkte schade bij de achterburen maar het tuinhuis dat gebrand heeft, is helemaal verloren.” Bij de brand raakte niemand gewond. Omdat de oorzaak niet kon bepaald worden, stuurt het parket een branddeskundige ter plaatse.