Tuinaannemer al voor vijfde keer beroofd 24 maart 2018

02u58 0 Waregem Bij tuinaannemer Desauw langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie is woensdagnacht al voor de vijfde keer in 15 jaar ingebroken.

De daders drongen binnen in enkele bestel- en vrachtwagens en gingen met zo'n 20.000 euro werkmateriaal aan de haal.





Na vier eerdere inbraken investeerde zaakvoerder Jacques Desauw in betere beveiliging. Er kwam een omheining van ruim twee meter, in combinatie met elektriciteitsdraden op stroom. Van zodra iemand de draden raakt, volgt een hevige schok en treedt een alarm in werking. Die extra maatregelen schrikten de dieven niet af. "Wellicht reden ze met een auto wel 200 meter over een veld, tot aan de omheining", vertelt Jacques. "Dan kropen ze over de omheining. Hoe het komt dat het alarm niet is afgegaan, is me een raadsel. Op de camerabeelden zien we dat de daders een uur, tussen 2 en 3 uur, op de koer in de weer waren om in voertuigen in te breken en werkmateriaal te stelen." Er verdwenen grondboormachines, haag- en kettingzagen, bosmaaiers, vijsmachines, bladblazers ... Zelfs een machine dat nog maar een week oud was. De dieven drongen de gebouwen van de tuinaannemer niet binnen maar gingen ook wel nog aan de haal met een volle tank diesel uit een van de bestelwagens. "Kan ik nog extra beveiligen?", vraagt Jacques zich af. "Een LED-spot koppelen aan de camera's? Waakhonden laten rondlopen? Ik bekijk zeker nog eens alle opties." (LSI)