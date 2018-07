Trio met buitenlandse roots in top tien sp.a 10 juli 2018

02u40 0 Waregem Sp.a Waregem lanceert drie kandidaten van niet-Belgische afkomst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kaja Juras staat op plaats 3, rechtenstudente Monia Arroudi op 5 en Bilale Kasmi op 7.

Bilale is de broer van M'Hamed, die van 2015 tot 2017 in de gemeenteraad zat. De top tien omvat verder kopman en raadslid Tom Demunter, OCMW-raadslid Sophie Deryckere, Frédéric Mortier, Humphrey Timmerman, Lindsey Michiels, Kurt Vangampelaere en Veerle Demunter. Volgen: Lindsey Godefroot, Sven De Troyer, Saidjah Pijlijser, Julienne Peirens, Daphné Rollez, Linsy Nuyttens, Michaël Demeyere, Arne Verbauwhede, Ann-Sophie Maertens, Wim Maertens, Sanae Naji, Joy Vangampelaere, Patrick T'Kindt, Marie-Thérèse Meurisse, Johan Vervaecke, Bernadette Caby, Dominique Vandenbroucke, Erik Vrancken, Mia Waegebaert, Nadine Decavele, Jan Bouquet en Veerle Deconinck. Deconinck ambieert geen politiek mandaat. Raadslid Mario Verhellen is lijstduwer. Kernthema's zijn inspraak van de burgers met eigen toekomstplannen en wijkbudgetten, betaalbaar en aangenaam wonen met meer groen, mobiliteit met file-oplossende aanpak, vlot en veilig fietsen, seniorgeschikte voetpaden en een toegankelijk en uitgebreid openbaar vervoer. (LPS)