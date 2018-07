Treinverkeer verstoord door brand maaitractor 25 juli 2018

02u40 0 Waregem Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk ondervond gisterennamiddag een tijdje hinder door een felle brand van een maaitractor in Desselgem. Het landbouwvoertuig reed op een weg langs de spoorlijn toen het plots vuur vatte.

Loonwerker Herman Van Hauwermeiren uit Laarne was gisteren in opdracht van de stad Waregem bezig met het maaien van bermen in Desselgem. In de Blommestraat, op de grens met Beveren-Leie, liep het plots verkeerd. "Er was rook aan de onderkant van mijn tractor", vertelt de man. "In enkele seconden tijd werd die rook almaar dikker. Ik remde en stapte uit om te zien wat er precies aan de hand was. Luttele tellen later laaiden de vlammen hoog op. 't Was precies een frietketel die in brand vloog, zo snel en hevig ging het." Voor Van Hauwermeiren zat er niks anders op dan zich uit de voeten te maken. "Ik stond compleet machteloos. En hoewel die mannen hier ongetwijfeld snel waren, leek het wel een eeuwigheid voor de brandweer arriveerde." Op dat moment hadden ook al de bermen links en rechts van de tractor vuur gevat. De blussers konden verhinderen dat ook de aanhangwagen waarin het gemaaid gras opgevangen werd, verloren ging. Omdat de Blommestraat parallel loopt met de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde werd het treinverkeer even stilgelegd. Nadien kregen de treinen groen licht om een tijdlang stapvoets te passeren. De Blommestraat was urenlang afgesloten voor alle verkeer. Loonwerker Van Hauwermeiren prijst zich gelukkig dat de brand niet enkele tientallen meters verderop, pal tussen de woningen, ontstond. "Dat zou pas een drama zijn geweest", weet de man. (VHS)