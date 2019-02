Treinverkeer onderbroken tussen Waregem en Kortrijk LSI

17 februari 2019

12u51

Bron: LSI 0

Door een incident op het spoor in Waregem is sinds 10.30 uur het treinverkeer tussen Waregem en Kortrijk onderbroken. Zo’n 35 passagiers zijn van de trein tussen Gent en Kortrijk geëvacueerd. Zij kregen met een vervangbus een rit naar het station van Waregem of Kortrijk. De trein staat stil over de Expresweg in Waregem. Om 11u45 was al opnieuw één spoor vrij tussen Waregem en Kortrijk.