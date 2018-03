Trajectcontroles pas in mei operationeel 15 maart 2018

De trajectcontroles in Waregem werken pas vanaf mei. "Techniekers botsten tijdens het installeren van de server in het serverlokaal van de politiezone Mira op een struikelblok", vertellen verkeersdeskundige Jo Deprez en schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Er is een extra switch (hardware, nvdr.) nodig om het lokale netwerk van de politie en het ANPR-netwerk van elkaar te scheiden. De levertermijn voor een switch is zo'n zes weken." De trajectcontroles bevinden zich in de Desselgemseweg tussen de Tapuitstraat en Expresweg (N382) en Wortegemseweg tussen de Nachtegaallaan en de grens met Wortegem. Ze kosten 250.000 euro.





De slimme camera's fotograferen aan het begin en einde van de controle voertuigen op beide rijstroken, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent. Wie te snel rijdt, krijgt een boete. Wellicht tegen mei zijn ook acht camera's met nummerplaatherkenning operationeel op de Expresweg, nabij de op- en afritten met de E17. Deze camera's, kostprijs 115.000 euro, herkennen geseinde en gestolen voertuigen, zodat de politie snel kan reageren. (LPS)