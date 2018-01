Trajectcontroles in maart operationeel 02u34 0 Foto Henk Deleu In de Desselgemseweg is er al een trajectcontrole. Waregem Het wordt menens, wat de eerste trajectcontroles in Waregem betreft. Het plaatsen van palen met bekabeling in de Desselgemseweg, op een strook tussen de Tapuitstraat en Expresweg (N382), en Wortegemseweg, op een strook tussen de Nachtegaallaan en de grens met Wortegem, is gebeurd.

Proximus is hoofdaannemer. "De configuratie en installatie van de datakasten is nu bezig", zeggen schepen van Verkeer Kristof Chanterie (CD&V) en verkeersdeskundige Jo Deprez. "Eandis sluit de kasten op 6 februari op het elektriciteitsnet aan. Daarna start een periode van proefdraaien. Als alles goed werkt, wordt een homologatie aangevraagd bij de bevoegde diensten in Brussel, zodat de installaties gekeurd zijn om overtredingen officieel vast te stellen. We verwachten dat de trajectcontroles ten vroegste in maart operationeel zijn", aldus Chanterie en Deprez. De trajectcontroles kosten 250.000 euro. Slimme camera's fotograferen aan het begin en einde van zo'n controle voertuigen op beide rijstroken, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent.





Wie te snel rijdt, krijgt een boete. Er zijn er de komende jaren nog voorzien. De Deerlijkse-, Vichtse-, Zultse-, Vijfse-, Kruishoutemse- en Nokerseweg komen in aanmerking. Wellicht tegen maart zijn ook acht camera's met nummerplaatherkenning operationeel op de Expresweg, nabij de op- en afritten met de E17. Deze camera's, kostprijs 115.000 euro, herkennen geseinde en gestolen voertuigen, zodat de politie snel kan reageren. Criminelen gebruiken vaak het op- en afrittencomplex om snel te vluchten. (LPS)