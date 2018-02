Tractor boort zich in hoek garage 03 februari 2018

03u16 0 Waregem Langs de Westerlaan in Waregem boorde een zware Fendt-tractor zich gisternamiddag rond kwart over twee in de hoek van de garage aan de woning van Christian Acke.

De tractor met kipwagen van grond- en wegenwerkbedrijf Willems- De Vlieger uit Sleidinge (Evergem) kwam uit de richting van de wegenwerken aan het station en reed richting Zeswegen. Op de gladde kasseistenen van de weg begon het gevaarte wellicht heen en weer te slingeren. De tractor en kipwagen gingen in schaar en kwamen ter hoogte van stoelen- en tafelspeciaalzaak Idekor in de hoek van een woning terecht. De zware tractor sloeg een gat in de gevel. "Ik zat boven en hoorde een enorme knal", vertelt bewoner Christian Acke. "Ik kwam naar beneden en toen ik de deur opende, zag ik die tractor in mijn gevel staan." In de garage stond de Mercedes Vito van Christians broer. Omdat ook de garagepoort beschadigd raakte, kan het voertuig voorlopig de garage niet verlaten. De brandweer snelde ter plaatse om de garage te stutten. Niemand raakte gewond. De zware tractor liep amper schade op.





(LSI)