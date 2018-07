Totems informeren inwoners 04 juli 2018

02u34 0

Er staan sinds kort digitale totems in de parkeerhaven Zuiderpromenade en op de parking van zwembad De Treffer. Ze tonen info rond evenementen zoals de Koerse Feesten en diensten zoals gratis wifi op de Zuiderpromenade, maar ook over noodsituaties als die zich voordoen. "De schermen worden vanuit het stadhuis aangestuurd, waardoor diensten snel inspelen op veranderende situaties", zeggen CD&V-schepenen Rik Soens en Pietro Iacopucci. De totems, allebei in een voetgangerszone gezet, kosten 55.000 euro. Als de evaluatie goed is, komen er ook in deelgemeenten. (LPS)