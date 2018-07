Tot 4 jaar cel voor 40 inbraken over heel Vlaanderen 07 juli 2018

Een groep Roemeense inbrekers is veroordeeld tot celstraffen voor een resem inbraken in 2017. De bende viseerde vooral kapperszaken en krantenwinkels, maar brak ook binnen in woningen. Volgens het parket pleegde de bende een 40-tal feiten, vaak met een grote buit. Dat gebeurde over heel Vlaanderen, ook bij een handelaar van tweedehandswagens in Waregem. De rechtbank sprak celstraffen uit van dertig maanden tot vier jaar. De inbrekers moeten ook hun slachtoffers terugbetalen - al valt nog af te wachten hoe dat zal gebeuren. Enkele slachtoffers verloren meer dan 20.000 euro. (OSG)