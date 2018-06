Toiletten in Koetshuis dicht 29 juni 2018

De toiletten in het Koetshuis in het park Casier zijn niet langer openbaar. Ze zijn voortaan enkel nog open tijdens tentoonstellingen. Reden: er is te weinig respect voor de drie jaar geleden gebouwde toiletten. Zo is het stadsbestuur het beu om telkens weer personeel in te zetten om volle rollen wc-papier uit de potten te halen. De toiletten blijven tijdens evenementen in het park, zoals de Kasteelconcerten, wel open voor personen met een beperking. Het grote publiek kan dan in extra toiletwagens terecht. Hetzelfde verhaal met de wc's bij het politiekantoor onder winkelcentrum Het Pand. Ook die zijn niet langer altijd open omdat er ook hier sprake is van bezoekers die het niet netjes houden. (LPS)