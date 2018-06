Tim en Nathan zijn beste saunameesters 22 juni 2018

Tim Bosman (22) uit Erpe-Mere en Nathan Pruvoost (23) uit Waregem mogen zich Belgisch Kampioen 'opgieten in een sauna' noemen. Ze wonnen het BK voor saunameesters dat afgelopen weekend - vreemd genoeg - in Nederland plaatsvond.





"Voor die wedstrijden heb je een erg ruime sauna nodig, omdat er naast de deelnemers ook nog 7 juryleden en enkele echte saunabezoekers in moeten passen", legt Nathan uit. "En die vond de organisatie in Thermen Soesterberg in Nederland." Dat sauna opgieten is de kunst waarbij water, ijs en etherische oliën op de kachel in een sauna wordt gegoten, waarna er met een handdoek wordt gewapperd om de geur en de hitte te verspreiden "Onze act was áf. We hadden zelfs een thema. Zo hadden we een outfit aan uit de oertijd, en was de saunabeleving de nacht die we zogezegd moesten doorkomen. We hebben heel wat straffe truken uit de kast gehaald om te kunnen winnen. Ze hebben we een ijsbol met etherische oliën op de kachel gelegd, thee van eik op de kachel gegoten, en we hielden ook een rookritueel met wierook." Dankzij hun overwinning hebben ze zich rechtstreeks geplaatst voor het WK, dat in september in Berlijn plaatsvindt. Vorig jaar behaalde het duo een tweede plaats op het BK. "We zijn toen op een 23ste plaats geëindigd", zegt Nathan. "We willen dat dit jaar vanzelfsprekend béter doen." Het tweetal kwam in contact met Aufguss dankzij de opleiding 'wellbeing en vitaliteitsmanagement' aan de hogeschool Vives, waar ze volgende week hopelijk afstuderen. (JME)