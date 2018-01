Tijdelijk lichten op kruispunt 02u32 0

De ingrijpende wegenwerken in de Posterijstraat in Sint-Eloois-Vijve hervatten op maandag 8 januari. De aannemer is ondertussen aan de tweede fase bezig.





Die omvat een strook tussen de Milleniumstraat en de Meidoornstraat. Er is een omleiding in beide richtingen van kracht, via de Emiel Clausstraat en Vijvestraat, tussen de Aloise Biebuyckstraat en de gewestweg N43. Er zijn tijdens de spits wel verkeersproblemen op de aansluiting van de Clausstraat op de Biebuyckstraat.





De stad Waregem kocht nu driekleurige verkeerslichten aan. De verkeerslichten staan tot het einde van de werken op het kruispunt van de Claus- en Biebuyckstraat.





(LPS)