Tigerkidnappers bedreigen juwelier: “laatste keer dat je je vrouw nog ziet” Overvaller draagt masker van Donald Trump Lieven Samyn

30 januari 2019

16u34

Bron: Lieven Samyn 0 Waregem Eén van de drie gangsters die op 13 november vorig jaar een brutale tigerkidnapping bij juwelier Haesevoets in Waregem pleegden, droeg een masker van Donald Trump. Dat bleek tijdens de uitzending van het opsporingsprogramma Faroek op VTM. De daders overgoten juwelier Ronny Haesevoets (54) ook met ammoniak en dreigden ermee hem in brand te steken.

Drie gangsters wachtten juwelierskoppel Ronny Haesevoets (54) en zijn echtgenote Régine Libeert (55) na sluitingstijd van de winkel in de Stormestraat in Waregem aan hun privéwoning in de Franklin Rooseveltlaan drie kilometer verder op. Nadat de metalen toegangspoort open was gegaan, sprongen ze tevoorschijn, gaven het koppel rake klappen en bedreigden hen met een wapen. Nadat de daders eerst de volledige woning hadden doorzocht, moest Ronny geboeid en onder bedreiging van een wapen mee naar de winkel. Hij werd als menselijke sleutel gebruikt om de topbeveiliging van de winkel te omzeilen. Régine werd aanvankelijk in de koffer van haar eigen wagen opgesloten, later in haar woning aan een chauffagebuis vastgeketend. “Het is de laatste keer dat je haar nog zal zien”, kreeg Ronny te horen vooraleer hij naar de winkel meegenomen werd. Op weg naar de Stormestraat toonde een van de daders zijn wapen en lader. “Er zitten voldoende kogels in om je volledige familie uit te moorden”, kreeg Ronny te horen, zo getuigde hij in Faroek.

In de winkel in de Stormestraat moest Ronny de cijfercode van de kluis ingeven en alle kasten en laden openen. De volledige winkel met dure juwelen en horloges kon op die manier leeggeroofd worden, goed voor een buit van miljoenen euro. Tijdens de volledige overval bleef Ronny geboeid, moest hij gehoorzamen en naar beneden blijven kijken. “Ik dacht niet dat ik het nog zou overleven”, vertelde hij. “Ik dacht dat ze me uiteindelijk in brand zouden steken, maar dat gebeurde gelukkig niet.”

Op zoek naar tips

De speurders zijn op zoek naar de drie gangsters en hopen via nuttige getuigen op extra belangrijke informatie. Ze zijn vooral op zoek naar een voetganger die op 13 november 2018 om 19u58 te voet in de Meerstraat passeerde en de bestuurder van een witte wagen die om 19u59 net voor de donkerkleurige Audi A3 van de daders parkeerde. De Audi A3 droeg een nagemaakte nummerplaat van een Audi uit Charleroi. De grootste dader is 1,90m, droeg een zwarte jas met wit logo en had een zilverkleurig pistool in een holster. De tweede dader was zo’n 1,75 m groot, droeg een jas van het merk Wed’ze met rode rand. De derde dader ten slotte was de kleinste en ook wat mollig.

Wie meer tips of informatie heeft over deze tigerkidnapping kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of via e-mail op opsporingen@police.belgium.eu. De Londense maatschappij Charles Taylor loofde eerder al een beloning tot 250.000 euro uit voor tips die kunnen leiden tot de aanhouding van de daders of (gedeeltelijke) recuperatie van de horloges, juwelen en diamanten. Die tips konden op +32 (0)483 48 55 32 of reward@ctplc.com terecht.