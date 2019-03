Thermote & Vanhalst is gezondste organisatie van Waregem Peter Lanssens

11 maart 2019

12u30 0 Waregem Thermote & Vanhalst (TVH) is in een wedstrijd van het Welzijnshuis verkozen tot gezondste organisatie van Waregem. De wereldspeler op het vlak van heftrucks en (onderdelen voor) industriële voertuigen, met hoofdkwartier langs de E17 in Waregem, heeft die titel te danken aan TVH Park.

Dat project omvat een groenzone in de Brabantstraat, ingericht tijdens de heraanleg van de parking van TVH, waar medewerkers hun pauze kwaliteitsvol en actief doorbrengen. Zo zijn er naast picknickbanken ook een looppiste, basketplein, voetbalkooi en petanqueveld in het TVH Park. Het zilver als meest gezonde organisatie gaat naar Femma Waregem-Karmel. Die vereniging spoorde leden en niet-leden tijdens de zomer in 2018 aan een fotozoektocht mee te pikken. Om deelnemers te stimuleren in de buitenlucht te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Vrije basisschool Beveren-Leie

Het brons gaat naar de vrije basisschool in Beveren-Leie. Waar in een driejarig natuurproject het omvormen van de speelplaats tot een groene zone centraal staat. TVH krijgt 750 euro, Femma Waregem-Karmel 500 euro en VBS Beveren-Leie 250 euro. Er namen zestien organisaties deel aan de wedstrijd. Wie wil inschrijven voor de volgende editie in 2019 – met als thema’s acties rond niet-roken, geestelijke gezondheid en bewegen – kan dat vanaf nu. Alle info staat op www.waregem.be/gezondsteorganisatie.