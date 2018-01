Ten Anker breidt uit 31 januari 2018

Gezinsvervangend tehuis Ten Anker breidt fors uit. Er worden in de Zuiderlaan, op het terrein van het Jeugdcentrum, drie huizen gebouwd naast het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Waar er telkens plaats is voor vier mensen met een beperking en een begeleider. Ten Anker zet met de nieuwe rijhuizen op een meer huiselijke sfeer in. De capaciteit van Ten Anker stijgt zo van 46 naar 58 woongelegenheden. Wat zeer welkom is om wachtlijsten minder lang te maken. Want niet alle personen met een beperking die alleen willen en kunnen wonen, vinden momenteel een oplossing. De bouw van de rijhuisjes start in het voorjaar van 2018. Ze zijn eind 2019 instapklaar. De bouw van de woningen wordt gefinancierd door de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander. Ten Anker huurt de rijhuizen vervolgens van Helpt Elkander.