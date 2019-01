Telefoontjes, sms’en, bedreigingen en …topless foto: ex terecht voor belaging LSI

29 januari 2019

17u16

Bron: LSI 0 Waregem Van zodra een 35-jarige man uit Waregem te horen kreeg dat zijn ex een nieuwe vriend had, begon hij haar lastig te vallen. Daarom stond Christophe D. voor de rechter in Kortrijk terecht. 40 telefoontjes in één uur, dreigende sms’en, bedreigingen en zelfs een topless foto werden in de strijd gegooid om haar te ambeteren. “Ik deed het uit bezorgdheid over de veiligheid van onze kinderen”, aldus D.

De relatie tussen Christophe D. en zijn partner was al zes maanden achter de rug toen de belaging startte. Niet zozeer de breuk maar wel de nieuwe relatie van zijn ex was hem een doorn in het oog omdat hij vond dat die man gewelddadig was. “Ik maakte me zorgen over onze kinderen”, aldus D. Hij belde zijn ex soms wel tot 40 keer per uur, stuurde haar dreigende sms’en, dook op aan haar werkplek, sneed met zijn duim over zijn keel bij een ontmoeting en verstuurde zelfs een topless foto van haar naar haar nieuwe vriend. Die nieuwe vriend kreeg ook een kopstoot. Na enkele waarschuwingen vond het gerecht dat de maat vol was. Bij een voorleiding voor de onderzoeksrechter ontsnapte hij nipt aan een aanhouding. Hij moest zich wel aan enkele voorwaarden houden en beloven zijn ex met rust te laten, wat ook gebeurde. Het openbaar ministerie vroeg hem een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een boete op te leggen. D. betwistte enkel de slagen aan zijn ex en haar nieuwe vriend. “Ik verweerde me, meer niet. Later kreeg ik zelf ook slagen van die nieuwe vriend.” Hij vroeg de gunst van de opschorting maar toonde zich wel bereid verder voorwaarden te volgen. Vonnis op 19 februari.