Te voet of al liftend naar Zweden 02 juni 2018

Vincent Degloire (42) uit Waregem is gisteren aan een pelgrimstocht van 1.708 kilometer naar Zweden begonnen. Hij zal al wandelend of al liftend naar Rättvik reizen, waar hij wil aankomen op 16 juni. "Ik droomde er al langer van om eens een pelgrimstocht te doen", legt Vincent uit. "Compostela is de populairste pelgrimsbestemming, maar ik ga naar het noorden. Ik ben voorzitter van de vzw Alarm, een organisatie die zich inzet tegen armoede. Met mijn uitdaging wil ik mensen hoop geven die het moeilijk hebben, zowel financieel, als op het vlak van gezondheid." Wie hem wil volgen, of wil sponsoren, kan dat op 'The Road To Dalhalla'. Dalhalla is een plek in Rättvik.





(JME)