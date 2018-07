Tankwagen vol diesel vat vuur op E17 23 juli 2018

02u27 0

Langs de E17 in Waregem heeft vrijdagochtend een tankwagen met 35.000 liter diesel aan boord vuur gevat.





Het transport met trekker en tankwagen kwam uit de richting van Gent. Iets voorbij de afrit in Waregem kreeg de tank een klapband en vatte vuur. De chauffeur van een Waregems brandstoffenbedrijf reageerde alert, zette zich op de pechstrook en koppelde zijn trekker af.





De opgeroepen brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat een band en een deel van de tank vernield werden. De tank zelf kon gevrijwaard worden. Diesel is niet zo hittegevoelig als benzine, waardoor er minder risico was dat de inhoud van de tank snel vuur zou vatten. De tankwagen moest wel getakeld worden. (LSI)