Tankwagen verliest duizenden liters Rodenbach op E17 10 april 2018

02u40 0 Waregem Een trucker die verrast was door een voorligger die op de rechterrijstrook van de E17 zo goed als stilstond, heeft gisterenvoormiddag rond 10 uur bij een ongeval z'n been gebroken.

De gevolgen hadden echter veel zwaarder kunnen zijn, want zijn vrachtwagen kantelde en belandde met de cabine net niet tegen de betonpijlers van een brug. Philippe Spors (56) uit Affligem, in dienst van Belgotran uit Buggenhout, was kort voordien met ruim 30.000 liter Rodenbach vanuit de brouwerij in Roeselare vertrokken naar de bottelarij bij Palm in Steenhuffel. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit Waregem, in de richting van Gent.





Ingewikkelde klus

Spors kon een botsing met een bijna stilstaande kleine vrachtwagen voor hem nipt vermijden maar door het uitwijkmanoeuvre belandde zijn truck naast de snelweg. De vloeibare lading zorgde ervoor dat de tankwagen kantelde. De cabine schoof rakelings langs de brugpijler, de tank botste ertegenaan. De chauffeur liep bij het ongeval een beenbreuk op. Het takelen was een ingewikkelde klus omdat de gekantelde vrachtwagen onder de brug lag. Daardoor kon het wrak niet in de hoogte worden gehesen. De hulpdiensten sloten de rechterrijstrook af, daardoor ontstond een file. Bij het rechttrekken van de gehavende truck werd ook de oprit in Waregem afgesloten. Het duurde tot zowat 13.30 uur voor de snelweg weer helemaal vrij was. (VHS)