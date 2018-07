Talentensprong krijgt schoolstraat 17 juli 2018

02u30 0

Talentensprong in de Nieuwhuizenstraat krijgt met de start van een nieuw schooljaar een schoolstraat, als proefproject. De gemeenschapsschool diende een aanvraag in bij het stadsbestuur, dat het initiatief steunt.





Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van een schooldag telkens een half uur wordt afgesloten. De straat is op die momenten enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat wel uitrijden, maar niet inrijden. "Ook de bewoners van de Nieuwhuizenstraat zullen amper hinder ondervinden omdat de meeste een garage hebben aan de achterzijde van hun woning en via een garageweg van en naar hun huis kunnen rijden", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V).





"Het wordt de eerste schoolstraat in Waregem. We zien het als een pilootproject en zullen na een evaluatie in samenspraak met andere scholen bekijken of schoolstraten ook in andere schoolomgevingen wenselijk zijn", aldus Chanterie. De aanvraag van Talentensprong kadert in Paraat voor de Schoolstraat. Dat initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) roept op om tussen 17 september en 12 oktober het concept schoolstraat uit te proberen. Ook de schoolstraat in de Nieuwhuizenstraat loopt in die periode. De startweek van de schoolstraat valt samen met de Week van de Mobiliteit.





(LPS)