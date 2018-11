Studenten openen winterbar tijdens blok POP-UP DER TIROLER MAAND OPEN VANAF 13 DECEMBER JOYCE MESDAG EN MAXIME PETIT

27 november 2018

02u24 0 Waregem Waregem heeft vanaf 13 december gedurende een maand ook een winterbar. Maxim Declercq (20) uit Wevelgem en Laurent Van Parys(22) uit Waregem poten vlakbij de E17 een chalet neer. Opvallend: de uitbaters studeren nog én openen de pop-up tijdens de blok. "Wij zitten in ons laatste jaar. Het komt wel goed", zegt het duo.

Der Tiroler komt op de voormalige site van transportbedrijf Schenker, dat gekocht werd door Renson als extra stockagelocatie. "Een heel toegankelijke locatie, dankzij de ligging vlakbij de E17", vertellen Maxim en Laurent. Het duo zorgt voor een après-skichalet mét terras waar zo'n 200-tal bezoekers een glaasje kunnen komen drinken en even later uitbundig après-skihits meekwelen. Opvallend is de jonge leeftijd van de uitbaters. Maxim, die Toegepaste Economische Wetenschappen studeert aan de Universiteit van Gent, is pas 20 jaar. Laurent, die KMO-Management volgt aan de Arteveldehogeschool in Gent, is er 22. "Op ambitie staat geen leeftijd", lacht Laurent. Het duo heeft intussen al flink wat evenementen georganiseerd de voorbije jaren. Laurent stichtte de Waregemse studentenclub Moeder Naamse. Hij organiseert met die club onder meer elk jaar een galabal waar 1.000 bezoekers op afkomen.





Maxim stampte de Gentse studentenclub Moeder Jäger uit de grond. Hij organiseerde recent nog Oktoberfest in Wevelgem, dat iets meer dan 1.000 feestvierders lokte. "Hoeveel volk we mogen verwachten, dat is nog koffiedik kijken. Maar we hebben er vertrouwen in dat het een succes wordt", zegt Laurent. "Dat Kortrijk vier winterbars heeft, zal het succes van onze winterbar niet in de weg staan. Als er een winterbar is in Waregem, dan gaan Waregemnaars altijd deze verkiezen. De samenhorigheid is groot in onze stad, en daar willen wij op inspelen. Als je van Waregem bent, hoef je niet vooraf af te spreken, je zal hier altijd wel iemand tegenkomen die je kent."





Studeren

Op hun leeftijdgenoten hoeven ze alvast niet echt te rekenen, want die moeten studeren. Maxim en Laurent eigenlijk ook. "Maar wij zitten allebei in ons laatste jaar", zegt Maxim. "We weten intussen al hoeveel tijd we best investeren in welk vak. Het komt goed."





De winterbar is elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open. Tijdens de kerstvakantie kan je er zelfs elke dag iets drinken.





"Op 21 december vier ik mijn 21ste verjaardag", zegt Maxim. Ik ben een grote fan van de Romeo's, dus hebben we hen met veel plezier geboekt die avond. Iedereen is welkom." De winterbar houdt een openingsweekend van 13 tot 16 december en blijft open tot 13 januari. Meer info via www.dertiroler.be