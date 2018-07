StuBru-dj geeft les in Biblab 05 juli 2018

02u28 0

Wie het draaien van plaatjes in de vingers wil krijgen, kan zich inschrijven voor een masterclass. Die omvat drie luiken met dj's Jeroen Delodder van The Greatest Switch op Studio Brussel, Dries Warlop van Studio 45 en Maxiem Depypere alias dj Hosdez. Vijftien dj's kunnen hun skills aanscherpen, op 24 en 26 juli en op 7 augustus. Na de workshops in Biblab naast CC De Schakel krijgen de dj's de kans om op de Waregem Koerse Feesten of op de zomerbar aan het Leiesas in Sint-Eloois-Vijve de set van hun leven te spelen. Info via http://bit.ly/Dj-masterclasses. (LPS)