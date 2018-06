Strip vertelt over laatste weken van WOI in Waregem IVAN ADRIAENSSENS MAAKT GRAPHIC NOVEL IN OPDRACHT VAN STAD JOYCE MESDAG

06 juni 2018

02u46 0 Waregem Dit najaar komt een striproman uit over de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog in Waregem. Liefhebbers kunnen daar vanaf nu voor intekenen. Tekenaar Ivan Adriaenssens (48) uit Maarkedal heeft de graphic novel gemaakt op vraag van de stad Waregem. De stad telt er 15.000 euro voor neer.

"In Waregem valt méér dan voldoende inspiratie te rapen voor een volledig boek", vertelt Ivan Adriaenssens. "Tot de laatste weken werd in de streek rond Waregem nog heel fel gevochten. Onze bondgenoten hebben de grootste moeite gehad om de Duitsers terug te dringen tot aan de Duitse grens." Ivan brengt in 'Oorlog in Waregem' verschillende verhalen uit de oorlog tot leven. "In het boek verdiepen twee studenten, Jim en Sophia, zich in de Wereldoorlog. Zij vormen de rode draad waarmee ik de verhalen aan elkaar rijg", zegt Adriaenssens, die pas onlangs de laatste hand legde aan de tekeningen. Om tot een realistisch verhaal te komen werkte Adriaenssens nauw samen met een aantal deskundigen uit de regio, onder wie Patrick Lernout, Christopher Sims, Thomas Bertrem, Frankie Van Rossem en Gil Bossuyt uit Waregem en Nic Vanrenterghem uit Kruishoutem. "Zij hebben me de nodige info bezorgd, en ook achteraf het verhaal gecheckt."





Stad in de kijker

De stad Waregem ontdekte het werk van Ivan Adriaenssens toen hij twee jaar geleden tekeningen maakte van dieren aan het front. Enkele leden van het stadsbestuur zagen de theatervoorstelling 'Cher Ami', waarbij de tekeningen werden geprojecteerd. "Het feit dat er paarden de hoofdrol speelden in mijn tekeningen, had meteen hun aandacht getrokken. In eerste instantie waren ze enkel geïnteresseerd in die welbepaalde tekeningen, maar we kwamen snel tot de overeenkomst dat we een volledig stripboek zouden maken", aldus de auteur. Voor de graphic novel telt de stad 15.000 euro neer. "We zien dit in de eerste plaats als een uitgelezen manier om onze Amerikaanse begraafplaats, en het bezoekerscentrum Hippo.War in de kijker te zetten", zegt schepen Pietro Iacopucci (CD&V). "De verhalen die in het boek belicht worden, zijn immers geïnspireerd op gebeurtenissen die aan bod komen in de tentoonstelling in Hippo.War."





Adriaenssens is met zijn recentste worp niet aan zijn proefstuk toe. Acht jaar geleden maakte hij een eerste stripboek over de Eerste Wereldoorlog, in opdracht van de stad Nieuwpoort. Daarna maakte hij er nog één voor Veurne en Diksmuide, en nog één voor Passendale.





Gesigneerd

Het boek 'Oorlog in Waregem' komt officieel uit op 20 september, zowel in het Nederlands als in het Engels, bij uitgeverij Lannoo. Wie intekent voor 30 juni, krijgt ook een gesigneerde prent. Alle info vinden jullie op https://www.waregem.be/nieuws/graphic-novel-oorlog-in-waregem.