Straten krijgen parkings in grasbeton Huidige verharde bermen vragen te veel onderhoud Peter Lanssens

05 december 2018

In diverse straten in Waregem staan wagens geparkeerd op met steenslag verharde bermen. Die bermen onderhouden vraagt veel werk omdat er regelmatig putten moeten gevuld worden. Ze zijn bovendien vaak niet waterdoorlatend. Om die problematiek op te lossen, worden er parkeerstroken met waterdoorlatende grasbetontegels aangelegd in een reeks straten. Dat zijn de Oude Vijvestraat op een strook tussen de Meiweg en de Oosterlaan, de Baanstknokstraat op de Bilkhage, de Remi Baertlaan in Sint-Eloois-Vijve, de Meierie in Desselgem, de Nachtegaallaan in het Villapark en de Barrage langs de Leie. De aanleg van de grasbetontegels, goedgekeurd in de gemeenteraad, kost 242.000 euro.