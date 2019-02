Straffe cijfers voor trajectcontroles: tot 740 overtreders per maand Peter Lanssens

01 februari 2019

11u57 0 Waregem De trajectcontroles in Waregem zijn al sinds de zomer van 2018 actief, maar veel chauffeurs zijn onoplettend of hardleers. Dat blijkt uit opmerkelijke cijfers, met tot 740 overtredingen per maand. Om de bestuurders nog een keer te waarschuwen, komen de grote oranje infoborden terug.

De controles met slimme camera’s bevinden zich in de Desselgemseweg tussen de Caseelstraat en Expresweg en in de Wortegemseweg tussen de Fazanten- en Nachtegaallaan. Je mag er gemiddeld maximaal 50 kilometer per uur rijden. Wie te snel rijdt, wordt beboet. En dat zijn er opvallend veel, met pieken van 459 overtreders in oktober 2018 in de Wortegemseweg en 281 overtreders in november 2018 in de Desselgemseweg. Samen goed voor tot 740 overtreders per maand. Met topsnelheden van 152 kilometer per uur voor een wagen en 103 kilometer per uur voor een vrachtwagen, al zijn die topsnelheden ook vaak te linken aan politievoertuigen die wegens een dringende oproep wel snel moeten rijden. Het stadsbestuur, met schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V), vindt het nu aangewezen om passanten nogmaals wat beter te waarschuwen. Daarom komen de oranje infoborden, die er al bij de start van de trajectcontroles stonden, terug. Met het oog om het verkeer er nog meer te vertragen. Tot slot: de inkomsten van de boetes gaan naar de federale overheid en niét naar de stadskas.